Lombardia sfida al Pirellone | Forza Italia punta al potere
Nella regione Lombardia, i rapporti tra le forze politiche sono in evoluzione mentre si avvicina un momento chiave. Martedì pomeriggio, nel palazzo del Consiglio regionale, si terrà una riunione tra i capigruppo per discutere gli sviluppi politici. La riunione precede una fase di cambiamenti nelle alleanze e nelle strategie di potere all’interno dell’assemblea regionale.
I nuovi equilibri politici all’interno del Consiglio regionale della Lombardia si muovono verso una fase decisiva con la riunione dei capigruppo fissata per il primo pomeriggio di martedì al Pirellone. L’incontro, sollecitato da Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia, mira a definire il rinnovo delle presidenze delle commissioni e la struttura stessa dell’organismo legislativo, stabilendo il numero di commissioni ordinarie, speciali e d’inchiesta. La spinta di Forza Italia per il riequilibrio delle rappresentanze. Il movimento verso un rinnovamento dei ruoli istituzionali nasce da una comunicazione formale inviata dieci giorni fa da Figini a Federico Romani, l’attuale presidente dell’Aula appartenente a Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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