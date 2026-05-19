Sconto benzina verso la scadenza e sciopero dei tir | Senza aiuti negozi vuoti e Italia nel caos

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sconto sulla benzina sta per terminare, e il governo sta cercando fondi per prolungarlo. A maggio, la misura ha comportato una spesa di circa 400 milioni di euro, considerando le risorse già allocate e il mancato incasso dell'IVA. Nel frattempo, si registra uno sciopero dei tir che ha causato il rallentamento delle consegne e il rischio di negozi vuoti in diverse aree del paese. La situazione ha generato preoccupazioni per le scorte di carburante e la distribuzione dei beni di prima necessità.

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Lo sconto sui carburanti sta per scadere di nuovo. E il governo è a caccia di fondi per estenderlo. Secondo le stime di Today, basate sulle risorse stanziate dal governo a cui abbiamo aggiunto il mancato incasso dell'Iva, solo a maggio la misura è costata circa 400 milioni di euro, a cui si. 🔗 Leggi su Today.it

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