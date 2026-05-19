Sconto benzina verso la scadenza e sciopero dei tir | Senza aiuti negozi vuoti e Italia nel caos

Lo sconto sulla benzina sta per terminare, e il governo sta cercando fondi per prolungarlo. A maggio, la misura ha comportato una spesa di circa 400 milioni di euro, considerando le risorse già allocate e il mancato incasso dell'IVA. Nel frattempo, si registra uno sciopero dei tir che ha causato il rallentamento delle consegne e il rischio di negozi vuoti in diverse aree del paese. La situazione ha generato preoccupazioni per le scorte di carburante e la distribuzione dei beni di prima necessità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui