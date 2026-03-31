Gli autotrasportatori hanno deciso di bloccare le attività per cinque giorni in risposta all’aumento dei prezzi di benzina e diesel. Lo sciopero, annunciato per aprile, coinvolge vari operatori del settore e riguarda principalmente le questioni legate ai costi dei carburanti, che stanno causando disagi alla distribuzione e alla logistica. La protesta si inserisce in un movimento più ampio di manifestazioni nel settore dei trasporti.

Ad aprile si apre un fronte degli scioperi dedicato ai trasporti e con motivazione il caro carburante. Trasportounito ha proclamato uno sciopero nazionale dei camion che si prospetta come un vero e proprio blocco di categoria. Il fermo infatti inizierà il 20 aprile e proseguirà fino al 25 aprile. Mentre sulle strade e autostrade i giganti su gomma resteranno fermi, nelle piazze di oltre 100 città italiane Unatras ha indetto assemblee permanenti per discutere i motivi della protesta. Le associazioni di categoria infatti parlano di una situazione “insostenibile” e di “emergenza”. I prezzi di lunedì 30 marzo sono un indicatore del clima che ha portato alle giornate di sciopero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero camionisti, tir fermi per 5 giorni per i prezzi di benzina e diesel

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