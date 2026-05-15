A9 nel caos verso Como e la Svizzera | oltre 10 km di tir in coda tra Lomazzo e Brogeda e svincoli chiusi
L'autostrada A9 tra Lainate e Chiasso si è riempita di tir e veicoli in coda, con oltre 10 chilometri di ingorghi tra Lomazzo e Brogeda. La chiusura della dogana commerciale di Como Brogeda, avvenuta ieri, ha causato un aumento del traffico verso il confine svizzero, provocando il blocco di diversi svincoli e creando una lunga coda di mezzi pesanti già dalla mattinata. La situazione ha portato a disagi per gli automobilisti diretti verso la Svizzera e l'Italia.
Come previsto l'Ascensione in Svizzera manda in tilt l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Dalla mattinata di oggi il traffico verso il confine è andato progressivamente in crisi a causa della chiusura della dogana commerciale di Como Brogeda di ieri, con una lunghissima colonna di mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
potevamo esserci noi lì in Svizzera #Shorts #incendio #cransmontana #capodanno #viral #perte
Sullo stesso argomento
A9, notti di stop tra Como e Svizzera: tratti chiusi e svincoli off limitsSettimana di cantieri sulla A9: chiusure notturne tra Como Centro, Chiasso, Turate e Uboldo con uscite obbligatorie e deviazioni L’intervento più...
A9, uscita Lago di Como chiusa dopo incidente: 4 km di coda verso ChiassoMattinata complicata per chi viaggia lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, dove intorno alle 8:30 è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Lago di Como...
Domenica di rientri e caos sulle strade comasche: code sulla A9, tutto fermo sulla ReginaOltre 7 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggio. Tre giorni in cui, nonostante i rincari, in molti non hanno rinunciato a una vacanza e a un po’ di meritato relax. Preso d’assalto ... espansionetv.it
Regina, Lariana, A9. Solito caos nel giorno di festaNon è festa senza code sulla statale Regina e questo Primo Maggio non ha fatto eccezione. Le famigerate strettoie nella zona della Tremezzina, come ... espansionetv.it