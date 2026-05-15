A9 nel caos verso Como e la Svizzera | oltre 10 km di tir in coda tra Lomazzo e Brogeda e svincoli chiusi

L'autostrada A9 tra Lainate e Chiasso si è riempita di tir e veicoli in coda, con oltre 10 chilometri di ingorghi tra Lomazzo e Brogeda. La chiusura della dogana commerciale di Como Brogeda, avvenuta ieri, ha causato un aumento del traffico verso il confine svizzero, provocando il blocco di diversi svincoli e creando una lunga coda di mezzi pesanti già dalla mattinata. La situazione ha portato a disagi per gli automobilisti diretti verso la Svizzera e l'Italia.

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