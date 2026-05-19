Scomparso un pensionato | ricerche in corso tra Ostuni Cisternino e Ceglie

Da questa mattina sono in corso le ricerche di un uomo di 74 anni scomparso nel pomeriggio di ieri in una zona tra Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica. L’uomo, affetto da Alzheimer, è stato visto l’ultima volta nella contrada Pascarosa, in un’area che si trova al confine tra i tre comuni. Le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca, coinvolgendo volontari e forze dell’ordine. Al momento non ci sono notizie sulla sua posizione.

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