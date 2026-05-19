Scomparso un pensionato | ricerche in corso tra Ostuni Cisternino e Ceglie
Da questa mattina sono in corso le ricerche di un uomo di 74 anni scomparso nel pomeriggio di ieri in una zona tra Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica. L’uomo, affetto da Alzheimer, è stato visto l’ultima volta nella contrada Pascarosa, in un’area che si trova al confine tra i tre comuni. Le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca, coinvolgendo volontari e forze dell’ordine. Al momento non ci sono notizie sulla sua posizione.
OSTUNI - Sono in corso dal pomeriggio di oggi (martedì 19 maggio) le ricerche di Paolo Argentieri, 74enne affetto da Alzheimer scomparso nella zona di contrada Pascarosa, in agro di Ostuni, al confine con i territori di Cisternino e Ceglie Messapica.La prefettura di Brindisi ha attivato il piano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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