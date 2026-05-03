pensionato scomparso ricerche a tutto campo

Da giovedì scorso, le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche senza sosta per trovare Tiziano R., un pensionato di 67 anni scomparso senza lasciare tracce. L’uomo è stato visto l’ultima volta insieme al suo gallo domestico, e da allora non ha più dato notizie di sé. Le ricerche si concentrano nell’area circostante, con l’ausilio di squadre specializzate e cani molecolari.

Ricerche a oltranza per trovare Tiziano R., un pensionato di 67 anni scomparso da giovedì con il suo gallo domestico. Era andato nel suo orto, nella frazione di Linzanico, doveva rincasare per l’ora di pranzo, ma a casa non è più tornato e nessuno lo ha più visto. I familiari, preoccupati, all’inizio lo hanno aspettato, poi sono andati a cercarlo, ma, non trovandolo, hanno lanciato l’allarme. Immediata l’attivazione dei vigili del fuoco, dei tecnici volontari del Soccorso alpino e dei carabinieri. A distanza di tre giorni, tuttavia ancora nessuna traccia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno allestito l’Unità di comando...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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