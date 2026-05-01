Ancora nessuna notizia di Tiziano il pensionato scomparso ad Abbadia | ricerche in corso

Da ieri, giovedì 30 aprile, non si hanno più notizie di Tiziano R., un pensionato di 67 anni scomparso ad Abbadia. L'uomo era uscito di casa accompagnato dal suo gallo domestico e non è più tornato. Le ricerche sono ancora in corso per rintracciarlo e monitorare eventuali segnali di presenza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali circostanze che possano aver portato alla sua sparizione.

Da ieri, giovedì 30 aprile, è sparito nel nulla il pensionato 67enne Tiziano R. L'uomo è uscito con il suo gallo domestico dalla sua casa ad Abbadia e non è più rientrato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Mistero ad Abbadia: ricerche intense per il pensionato scomparso Pensionato disperso ad Abbadia, ricerche in corso con droni e cinofiliEra uscito di casa con il suo gallo addomesticato, come faceva ogni mattina, per raggiungere il suo orto in zona Linzanico, nella campagna sopra... Tutti gli aggiornamenti Ancora nessuna notizia di Tiziano, il pensionato scomparso ad Abbadia: ricerche in corsoDa ieri, giovedì 30 aprile, è sparito nel nulla il pensionato 67enne Tiziano R. L’uomo è uscito con il suo gallo domestico dalla sua casa ad Abbadia e non è più rientrato. fanpage.it Nessuna traccia del 67enne scomparso da Abbadia, proseguono le ricercheImpegnati i vigili del fuoco con diversi nuclei specializzati nella ricerca persone Tiziano R., dopo aver trascorso la mattinata di ieri nell’orto in frazione Linzanico, non ha fatto rientro a casa AB ... msn.com