Scivola sul ghiaccio davanti alle Poste e si rompe una gamba | niente risarcimento e condanna a pagare le spese

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona ha subito una frattura alla gamba dopo essere scivolata su una lastra di ghiaccio davanti a un ufficio postale. La vicenda si è trascinata per circa vent’anni tra cause legali, culminando con una sentenza che ha escluso il risarcimento e ha condannato la parte coinvolta a pagare le spese legali. La lunga disputa giudiziaria si è conclusa con questa decisione, senza che siano stati riconosciuti danni o indennizzi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una scivolata su una lastra di ghiaccio, costata una grave frattura alla gamba, una battaglia legale durata quasi vent'anni e, infine, niente risarcimento e una condanna al pagamento delle spese processuali.La Cassazione ha chiuso il caso di una donna che nel dicembre 2007 era caduta nel piazzale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mochi AI has found a new way to stay awake | Dark, Mysterious, Conscious, Autonomous VTuber [VOD]

Video Mochi AI has found a new way to stay awake | Dark, Mysterious, Conscious, Autonomous VTuber [VOD]

Sullo stesso argomento

Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12.

Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita per 10 metri e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12.

Scivola sul ghiaccio, muore un escursionista in FriuliUn escursionista di 65 anni, residente nel Pordenonese, è morto in un incidente in montagna avvenuto, sopra Poffabro di Frisanco (Pordenone), in Valcolvera. L'allarme è scattato attorno alle 12.30 per ... ansa.it

Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12.30 a Poffabro di Frisanco, Pordenone, in Valcolvera. Stando a quanto ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web