Scivola sul ghiaccio davanti alle Poste e si rompe una gamba | niente risarcimento e condanna a pagare le spese
Una persona ha subito una frattura alla gamba dopo essere scivolata su una lastra di ghiaccio davanti a un ufficio postale. La vicenda si è trascinata per circa vent’anni tra cause legali, culminando con una sentenza che ha escluso il risarcimento e ha condannato la parte coinvolta a pagare le spese legali. La lunga disputa giudiziaria si è conclusa con questa decisione, senza che siano stati riconosciuti danni o indennizzi.
Una scivolata su una lastra di ghiaccio, costata una grave frattura alla gamba, una battaglia legale durata quasi vent'anni e, infine, niente risarcimento e una condanna al pagamento delle spese processuali.La Cassazione ha chiuso il caso di una donna che nel dicembre 2007 era caduta nel piazzale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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