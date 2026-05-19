Scivola sul ghiaccio davanti alle Poste e si rompe una gamba | niente risarcimento e condanna a pagare le spese

Una persona ha subito una frattura alla gamba dopo essere scivolata su una lastra di ghiaccio davanti a un ufficio postale. La vicenda si è trascinata per circa vent’anni tra cause legali, culminando con una sentenza che ha escluso il risarcimento e ha condannato la parte coinvolta a pagare le spese legali. La lunga disputa giudiziaria si è conclusa con questa decisione, senza che siano stati riconosciuti danni o indennizzi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui