Terremoto a Macerata sciame sismico in corso a Sant'Angelo in Pontano | quindici scosse in poche ore

Da mezzanotte di oggi, domenica 15 marzo, il comune di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, è stato interessato da un sciame sismico che ha prodotto quindici scosse di terremoto in poche ore. Le scosse si sono succedute nel corso della notte, creando preoccupazione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti fino a questo momento.

Una lunga serie di scosse di terremoto sta interessando il comune di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, dalla mezzanotte di oggi domenica 15 marzo. Finora la scossa più forte ha avuto magnitudo 2.9. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Terremoto Campi Flegrei, oggi scosse in zona Solfatara, sciame sismico in attoUn nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei è iniziato questa mattina, dopo due piccole scosse di 1. Terremoto in Italia, tante scosse ravvicinate. Paura tra gli abitanti: “Sciame sismico”Un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei è iniziato nella mattinata di oggi, interessando in particolare l’area della Solfatara. Aggiornamenti e notizie su Terremoto a Macerata sciame sismico in... Terremoto a Macerata, sciame sismico in corso a Sant’Angelo in Pontano: quindici scosse in poche oreUna lunga serie di scosse di terremoto sta interessando il comune di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, dalla mezzanotte di oggi domenica ... fanpage.it Terremoto oggi a Macerata, 2.8 di magnitudo | Ultime notizie INGV: in Calabria 13 scosse in poche oreTerremoto oggi a Macerata da 2.8 di magnitudo: il bollettino del 15 marzo dell'INGV e tutti gli aggiornamenti in diretta ... ilsussidiario.net