Bonus lavoro | 1 miliardo per incentivi con stipendi dignitosi

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di destinare un miliardo di euro per sostenere incentivi all’occupazione rivolti principalmente a donne e giovani sotto i 35 anni. La misura mira a favorire l’assunzione e migliorare le condizioni salariali, offrendo opportunità di lavoro più stabili e dignitose. La ripartizione delle risorse e i dettagli delle coperture saranno comunicati nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Il Governo stanzia un miliardo di euro per nuovi incentivi occupazionali per donne e under 35.. I fondi sono vincolati al rispetto di parametri economici per garantire salari dignitosi.. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che stanzia quasi un miliardo di euro per rinnovare gli incentivi occupazionali, vincolando i fondi all’applicazione del cosiddetto salario giusto. La decisione, comunicata in conferenza stampa da Meloni, punta a sostenere le assunzioni di donne, giovani sotto i 35 anni e lavoratori nelle aree Zes attraverso un meccanismo di premialità economica. Il nuovo parametro economico per l’accesso ai fondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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