Bonus lavoro | 1 miliardo per incentivi con stipendi dignitosi

Il governo ha deciso di destinare un miliardo di euro per sostenere incentivi all’occupazione rivolti principalmente a donne e giovani sotto i 35 anni. La misura mira a favorire l’assunzione e migliorare le condizioni salariali, offrendo opportunità di lavoro più stabili e dignitose. La ripartizione delle risorse e i dettagli delle coperture saranno comunicati nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Il Governo stanzia un miliardo di euro per nuovi incentivi occupazionali per donne e under 35.. I fondi sono vincolati al rispetto di parametri economici per garantire salari dignitosi.. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che stanzia quasi un miliardo di euro per rinnovare gli incentivi occupazionali, vincolando i fondi all’applicazione del cosiddetto salario giusto. La decisione, comunicata in conferenza stampa da Meloni, punta a sostenere le assunzioni di donne, giovani sotto i 35 anni e lavoratori nelle aree Zes attraverso un meccanismo di premialità economica. Il nuovo parametro economico per l’accesso ai fondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus lavoro: 1 miliardo per incentivi con stipendi dignitosi Notizie correlate Decreto lavoro: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri ha varato il provvedimento che contiene le misure sul salario giusto, gli incentivi all’occupazione e il... Decreto Lavoro: un miliardo per nuovi incentivi e salari giustiIl governo Meloni sta definendo le linee guida del decreto lavoro previsto per il primo maggio, un provvedimento che mira a intervenire su incentivi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavoro, ok Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: 'Stanziato 1 miliardo'; Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga'; Via libera al dl Lavoro. Meloni: nuova proroga del taglio alle accise forse più breve e per il gasolio; Accise, taglio più alto per il gasolio (oltre al miliardo per i bonus sul lavoro). Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga''Quasi un miliardo di incentivi occupazionali, il taglio del cuneo oggi vale mille euro per chi ne guadagna 32mila' (ANSA) ... ansa.it Via libera del governo al bonus lavoro: cosa prevede, per Meloni si crea occupazione stabileIl Consiglio dei ministri si è espresso a favore del nuove decreto lavoro, pensato in vista del 1° maggio. Tra le misure più importanti gli incentivi per facilitare i contratti a tempo indeterminato, ... msn.com Approvato il Decreto Lavoro in vista del Primo Maggio 2026: il Governo Meloni proroga i Bonus Giovani, Donne e ZES, introducendo il salario giusto e nuove regole per i rider. - facebook.com facebook Dai bonus ai rider: cosa prevede il decreto Lavoro oggi in Cdm. Incentivi alle aziende che applicano “salari giusti”, benefici per chi assume donne svantaggiate e giovani, una novità per i ciclofattorini. x.com