Incidente a Pinerolo | tamponamento tra due auto uno dei conducenti in ospedale

Nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, in via Martiri del XXI a Pinerolo, si è verificato un tamponamento tra due automobili. Uno dei conducenti è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, in via Martiri del XXI a Pinerolo. Un'auto Audi, che viaggiava in direzione del centro cittadino, ha tamponato un'auto Fiat Panda che lo precedeva e che aveva rallentato a causa del semaforo che stava diventando rosso poco prima dell'incrocio con viale dei Cavalieri d'Italia. Ad avere la peggio è stato il conducente della seconda vettura, trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino dai sanitari del 118 Azienda Zero ma comunque in condizioni non preoccupanti. Illeso invece l'altro automobilista nonostante il suo veicolo sia finito contro il cordolo del marciapiedi e sia rimasto pesantemente danneggiato.