Incidente nel sottopasso scontro tra auto e scooter | feriti due giovani uno resta incastrato sotto il veicolo

Nel pomeriggio di venerdì si è verificato un incidente stradale a Igea Marina, in via Pertini, vicino al sottopassaggio ferroviario. Due giovani sono rimasti feriti dopo uno scontro tra un’auto e uno scooter. Uno dei feriti è rimasto incastrato sotto il veicolo ed è stato estratto dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale.

Nel pomeriggio di venerdì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale a Igea Marina, in via Pertini, all’altezza del sottopassaggio ferroviario. Nell’impatto sono rimasti coinvolti una Fiat Punto, guidata da una donna, e uno scooter 125 con a bordo due ragazzi minorenni.Secondo una prima.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Scontro su Provinciale 35: due giovani feriti tra auto e scooter? Cosa sapere Due giovani, un minorenne, feriti su Provinciale 35 verso Pezzolo il 28 aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Busto Garolfo, l’auto gli taglia la strada: centauro di 27 anni sbalzato dalla sella fa un volo di 20 metri; Camion perde un barra di metallo in tangenziale: danni a due auto, passeggeri illesi; Imbuto via Battisti: incidente all’orario di ingresso a scuola; Si scontra in moto con un camion: centauro morto sul colpo. Scontro tra auto e scooter nel sottopasso di via Pertini: un minore elitrasportato al BufaliniUn ragazzo rimasto incastrato sotto la vettura, l'altro portato all'Infermi di Rimini. Sul posto vigili del fuoco, 118 e Polizia Locale ... altarimini.it Serata di paura a Monza: cavalli in fuga in galleria, scontro con tre auto, morto un animalePaura a Monza ieri sera, dove due cavalli in fuga in galleria hanno provocato un incidente stradale, un animale è morto. Poteva trasformarsi in una strage ... ilnotiziario.net INCIDENTE SULL'A2: UN FERITO TRA SALA CONSILINA E PADULA Paura nel pomeriggio di oggi lungo l'Autostrada del Mediterraneo. Lo scontro ha coinvolto una Nissan Qashqai e un Fiat Doblò al km 107. Ad avere la peggio il conducente del mezzo - facebook.com facebook Francia, incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia #incidente x.com