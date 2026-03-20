Mondiali Indoor di Atletica Diaz mette al collo la medaglia d’oro nel triplo | fa bis consecutivo

Durante i Mondiali Indoor di Atletica a Torun, Andy Diaz ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo, riuscendo a ripetersi dopo aver vinto anche l’edizione precedente. La gara si è svolta il 20 marzo 2026 e il atleta ha realizzato un salto che gli ha permesso di ottenere il primo posto e il secondo titolo mondiale indoor di fila.

Torun, 20 marzo 2026 – Un salto triplo da leggenda e fino al secondo titolo mondiale indoor consecutivo per Andy Diaz. L’Azzurro fa bis di quella medaglia del primo posto che l’aveva visto vincente a Nanchino nel 2025 (leggi qui) e ora anche Torun splende del successo dell’Azzurro delle Fiamme Gialle. L’oro arriva con la misura di 17,47 che firma la migliora prestazione stagionale dell’anno. Al primo salto della finale secca l’atleta tricolore, allenato da Fabrizio Donato che lo segue a bordo pista come un’ombra, mette tutti dietro ed esordisce con la misura iridata. Il secondo salto fa 16,91, il terzo a 17,08 e poi il nullo. La misura è troppo in alto per gli altri avversari e lui mantiene lo scettro iridato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Mondiali indoor di atletica, Andy Diaz vola a 17.47: l’azzurro vince la medaglia d’oro nel salto triploAndy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor in corso a Torun, in Polonia. Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Contenuti utili per approfondire Mondiali Indoor di Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming. Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d'oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Per l'azzurro è il secondo titolo ... lapresse.it Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: l’oro di Andy Diaz fa volare l’Italia!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it Andy Diaz ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Atletica di Torun, in Polonia. L'italiano si è ripetuto, dopo aver vinto il titolo già un anno fa. Settimo posto per Dallavalle. - facebook.com facebook Mondiali di atletica indoor, i risultati delle gare di oggi in diretta live da Torun #SkySport x.com