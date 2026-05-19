Scherma Martina Batini nuova numero uno del mondo Favaretto alle sue spalle

Martina Batini ha conquistato il titolo di numero uno al mondo nel fioretto femminile dopo aver vinto il Grand Prix di Shanghai. La sua vittoria le ha permesso di scalare la classifica internazionale, superando la concorrente più vicina. La gara si è svolta nel rispetto delle regole ufficiali, senza incidenti o controversie di rilievo. La posizione di Batini si è consolidata grazie ai punti accumulati durante la competizione, che le hanno consentito di raggiungere la vetta della classifica mondiale.

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La gioia per il trionfo nel Grand Prix di Shanghai si è raddoppiata per Martina Batini, che è diventata la nuova numero uno del mondo nel fioretto femminile. Un traguardo straordinario per la toscana, che a 37 anni si è portata in cima al ranking mondiale dopo una stagione che l’ha vista salire sul gradino più alto del podio anche a Busan e Torino. Il dominio incontrastato dell’Italia è segnato anche dal secondo posto nel ranking di Martina Favaretto. La veneta si trova a 196 punti in classifica e anche lei ha vissuto una stagione davvero eccellente con le vittorie a Il Cairo e ad Istanbul. Dopo oltre un anno, invece, perde la vetta l’americana Lee Kiefer, che scivola al terzo posto con 194 punti a pari merito con la giapponese Yuka Ueno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Martina Batini nuova numero uno del mondo. Favaretto alle sue spalle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile, Favaretto seconda Leggi anche: Coppa del Mondo Scherma, Martina Batini diventa numero uno nel fioretto femminile MARTINA BATINI È LA NUOVA N.1 DEL RANKING MONDIALE!! 6 podi in 11 gare (con 3 vittorie e europeo) Nel fioretto (uomini compresi) non si vedeva una 37enne al n.1 dai tempi della Vezzali, ma Martina probabilmente è l'unica a raggiungerlo per la 1ªv x.com Scherma: Martina Batini diventa numero 1 del mondo nel fioretto femminileMartina Batini è la nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile. La campionessa pisana, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di ... ansa.it Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile, Favaretto secondaLa campionessa pisana dei Carabinieri, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di specialità ... italpress.com