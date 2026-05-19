Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile Favaretto seconda

Martina Batini si colloca al primo posto nella classifica mondiale di fioretto femminile, superando tutte le altre atlete. Al secondo posto si trova Martina Favaretto, che occupa la posizione immediatamente successiva. La classifica ufficiale viene aggiornata regolarmente e riflette i risultati delle competizioni più recenti. Questa modifica nella posizione delle atlete rappresenta un cambiamento significativo nel ranking internazionale della disciplina. La graduatoria include le performance ottenute nelle competizioni più importanti svoltesi negli ultimi mesi.

Martina Batini diventa numero 1 del mondo nel fioretto femminile. Al 2° posto ora c’è Martina Favaretto. Entrambe le azzurre hanno superato la statunitense Kiefer che dopo oltre un anno cede lo scettro del ranking di specialità. Martina Batini è la nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile. La campionessa pisana dei Carabinieri, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di specialità davanti alla compagna di Nazionale azzurra Martina Favaretto. Entrambe le fiorettiste italiane hanno scavalcato, nell’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo disputata sulle pedane cinesi, l’olimpionica statunitense Lee Kiefer, primatista per oltre un anno e adesso terza in graduatoria. 🔗 Leggi su Sportface.it

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