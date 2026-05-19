Fioretto femminile altra gioia | Martina Batini diventa numero 1 del ranking mondiale

Martina Batini, atleta pisana, ha conquistato il primo posto nel ranking mondiale di fioretto femminile dopo aver vinto il Gran Prix di Shanghai domenica. La vittoria le ha consentito di superare in classifica la compagna di nazionale Martina Favaretto, che fino a quel momento occupava la prima posizione. La classifica ufficiale è stata aggiornata di recente, confermando il nuovo posizionamento della schermitrice italiana. La competizione si è svolta in un contesto internazionale e ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni.

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Il fioretto femminile non tradisce mai: Martina Batini è la nuova numero 1 del mondo. L'atleta dei Carabinieri, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di specialità davanti alla compagna di nazionale azzurra Martina Favaretto. Entrambe le fiorettiste italiane hanno scavalcato, nell’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo disputata sulle pedane cinesi, l’olimpionica statunitense Lee Kiefer, primatista per oltre un anno e adesso terza in graduatoria. La Batini, allieva del maestro Alessandro Puccini, si è presa la leadership grazie alla terza vittoria stagionale nel circuito iridato, la seconda in una tappa d’élite GP (a punteggio maggiorato) dopo l’affermazione dello scorso febbraio “in casa” a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fioretto femminile, altra gioia: Martina Batini diventa numero 1 del ranking mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile, Favaretto seconda Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina... Fioretto femminile, altra gioia: Martina Batini diventa numero 1 del ranking mondialeDopo il successo di domenica al Gran Prix di Shanghai, la pisana comanda davanti alla compagna di nazionale azzurra Martina Favaretto. Entrambe hanno scavalcato l’olimpionica statunitense Lee Kiefer, ... gazzetta.it Scherma: Martina Batini diventa numero 1 del mondo nel fioretto femminileMartina Batini è la nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile. La campionessa pisana, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di ... ansa.it