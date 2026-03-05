Cade da un lucernaio dopo un volo di 10 metri | gravissimo

Dopo il grave incidente avvenuto a Saonara, dove una persona è caduta da un lucernaio da un'altezza di circa dieci metri, si registra un altro episodio simile nella provincia di Padova. A distanza di 24 ore, un lavoratore è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

A distanza di 24 ore dalla tragedia di Saonara, oggi 5 marzo un altro infortunio sul lavoro è avvenuto a Candiana. Un operaio di 25 anni marocchino lotta tra la vita e la morte in ospedale a Padova. Carabinieri e Spisal sul posto A distanza di 24 ore dalla tragedia di Saonara si registra un altro grave infortunio sul lavoro inm provincia di Padova. Oggi, 5 marzo, attorno alle 11,30 l'emergenza è scattata a Candiana in viale dell'Artigianato. Un operaio originario del Marocco di 25 anni, dipendente di una ditta di Gambettola in provincia di Cesena-Forlì, per cause ora al vaglio dei carabinieri di Agna e dei tecnici dello Spisal, durante alcuni interventi di rifinitura dei lucernai presso un capannone artigianale, è volato nel vuoto riportando lesioni gravi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

