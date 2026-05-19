Cade dalla scala da un’altezza di circa 5 metri grave 56enne nel Salernitano

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente domestico avvenuto nel comune di Celle di Bulgheria, nel Salernitano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è caduto da una scala da un’altezza di circa cinque metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Attualmente, le condizioni della persona sono considerate serie e l’intera vicenda è al vaglio delle autorità.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 56 anni di Celle di Bulgheria ( Salerno ), versa in gravi condizioni a seguito di un incidente domestico verificatosi questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre stava eseguendo lavori all’esterno della propria abitazione. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. L’allarme è stato lanciato dai familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Viste le gravi condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del campo sportivo del paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Celle di Bulgheria, cade dalla scala da un'altezza di cinque metri: è grave

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