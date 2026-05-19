Cade dalla scala da un’altezza di circa 5 metri grave 56enne nel Salernitano

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente domestico avvenuto nel comune di Celle di Bulgheria, nel Salernitano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è caduto da una scala da un’altezza di circa cinque metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Attualmente, le condizioni della persona sono considerate serie e l’intera vicenda è al vaglio delle autorità.

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