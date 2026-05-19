A Scampia, quartiere di Napoli nord, si è verificato un crollo parziale di una struttura chiamata Vela rossa. Sul posto sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine. La zona è stata transennata e le autorità stanno procedendo con i controlli necessari. Al momento non ci sono notizie di feriti o persone coinvolte. La Vela rossa, un edificio noto nel quartiere, è stata recentemente oggetto di verifiche e interventi di manutenzione.

Momenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove secondo quanto si apprende è crollata una parte della Vela rossa che in questi giorni e soggetta ad un abbattimento. Il crollo della porzione di edificio ha fatto tremare le abitazioni vicine punto di molti hanno avuto paura che potesse trattarsi del terremoto. Come dimostrano anche alcuni messaggi comparsi sui social sul posto ambulanze e soccorritori per verificare se ci sono persone coinvolte. Decine di commenti sui social raccontano quei momenti di paura: «Che paura, mamma mia. Un boato incredibile! È crollata una parte della vela, una nube incredibile di polvere, è stato terribile». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scampia, crolla una parte della vela rossa: ambulanze sul posto

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