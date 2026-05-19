Crolla la Vela Rossa di Scampia era in fase di abbattimento Il rudere caduto a due passi dalle nuove case

Nella zona di Scampia, si è verificato il crollo della Vela Rossa, un edificio in cemento che era in fase di demolizione. La struttura, situata a breve distanza dalle nuove abitazioni, è crollata in modo improvviso, portando a un cospicuo distacco di calcinacci e detriti. Le operazioni di abbattimento erano state avviate in precedenza, ma il crollo ha interessato la parte restante dell’edificio. Non si registrano al momento feriti o altre conseguenze significative.

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