Crolla la Vela Rossa di Scampia era in fase di abbattimento Il rudere caduto a due passi dalle nuove case

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Scampia, si è verificato il crollo della Vela Rossa, un edificio in cemento che era in fase di demolizione. La struttura, situata a breve distanza dalle nuove abitazioni, è crollata in modo improvviso, portando a un cospicuo distacco di calcinacci e detriti. Le operazioni di abbattimento erano state avviate in precedenza, ma il crollo ha interessato la parte restante dell’edificio. Non si registrano al momento feriti o altre conseguenze significative.

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Cede quel che resta della Vela Rossa di Scampia, il casermone di cemento era già in fase di abbattimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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