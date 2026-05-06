Roma-Juve idea scambio Ndicka-Koopmeiners

In vista delle ultime giornate di campionato, Roma e Juventus stanno valutando una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe lo scambio tra un difensore e un centrocampista. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare una delle mosse principali delle prossime settimane, mentre le squadre cercano di rafforzarsi in vista delle qualificazioni alle competizioni europee. La corsa per un posto in Champions League intensifica le strategie delle contendenti.

Mentre la corsa per un piazzamento nella prossima Champions League entra nella sua fase più calda, coinvolgendo Juventus, Roma e Milan in un duello senza sosta, le diplomazie di mercato iniziano a tessere la trama di quello che potrebbe diventare l’affare dell’estate. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta.it, sta prendendo corpo un’ipotesi di scambio che vedrebbe il difensore Evan Ndicka trasferirsi in bianconero e il centrocampista Teun Koopmeiners fare il percorso inverso per sbarcare nella Capitale. Sebbene la trattativa si trovi ancora in una fase embrionale, i presupposti tecnici ed economici sembrano convergere verso una soluzione che soddisferebbe le esigenze di entrambi i club.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Notizie correlate

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagliNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota.

Juve-Roma, non solo volata Champions: parte l'operazione Ndicka. E Koopmeiners andrebbe da GaspJuve e Roma si guardano a distanza, duellano (insieme al Milan) per un posto in Champions League e si studiano.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Women Matchday | Serie A Women | Juventus-Roma: precedenti, numeri e stato di forma; Scambio Fiorentina-Juventus, spunta l’idea a sorpresa per l’estate; Konè alla Juventus, colpo a sorpresa dalla Roma: è lui il pupillo di Spalletti; Lo scambio tra Atletico e Roma travolge Inter e Juve.

Juventus-Roma, scambio Ndicka-Koopmeiners? La situazioneCosa filtra sulla possibile operazione fra i due club in lotta per un posto nella prossima Champions League. calciomercato.com

Mercato Roma, ipotesi scambio Ndicka-Koopmeiners: le ultimeLa Juventus pensa a Ndicka e l'ipotesi di mettere sul tavolo il cartellino di Koopmeiners potrebbe essere positiva per entrambe le squadre. siamolaroma.it

Asse di mercato bollente tra Torino e Roma! Juve e Roma non si sfidano solo per un posto in Champions League, ma potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative. L'idea è quella di un clamoroso scambio: Ndicka in bianconero e Koopmeiners in giallo x.com

Asse di mercato bollente tra Torino e Roma! Juve e Roma non si sfidano solo per un posto in Champions League, ma potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative. L'idea, ancora in fase embrionale ma tutta da monitorare, è quella di un clamoroso sca - facebook.com facebook