Elnos Shopping | Lo Swap Party di Spigo

A marzo, presso ELNÒS Shopping, si svolge lo Swap Party di Spigo, un evento dedicato al riuso e allo scambio di oggetti. In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, vengono organizzate giornate speciali all’interno della campagna Love Your Stuff For Longer, che promuovono pratiche di riuso e creatività, invitando i partecipanti a scoprire il valore nascosto negli oggetti usati.

A marzo il riuso diventa un’esperienza concreta da vivere insieme. In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, a ELNÒS Shopping tornano gli eventi di Love Your Stuff For Longer: giornate dedicate al riuso, allo scambio e alla creatività, per scoprire quanto valore possono avere le cose che già possediamo. Ad aprire le danze è uno swap party su due turni, nei pomeriggi del 14 e del 21 marzo. Lo swap party è un modo semplice e divertente per rinnovare il guardaroba e dare nuova vita ai capi che non indossiamo più. Porta con te gli abiti e accessori in ottimo stato e scambiali con altri capi in cerca di una seconda vita. Per ogni capo consegnato riceverai un gettone da utilizzare per scegliere un altro capo o accessorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Carnevale green: torna lo swap party di CittAttivaNel pomeriggio di sabato 14 febbraio, CittAttiva ospita nella sua sede il Carnevale green, con lo swap party dedicato al baratto di costumi,...

Leggi anche: Swap party a Spoltore: una giornata per favorire lo scambio sostenibile

Altri aggiornamenti su Elnos Shopping

Discussioni sull' argomento Elnòs Shopping, torna Love Your Stuff For Longer - Radio Bruno; Love Your Stuff For Longer: a Elnòs per la Giornata Mondiale del Riciclo; A ElNòs torna Love your stuff for longer: riuso, scambio e upcycling protagonisti il 14 e il 21 marzo.

Roncadelle, Eddie Brock, LDA e AKA 7even a Elnòs ShoppingDue appuntamenti speciali l’11 e 12 marzo allo Spazio Eventi del centro commerciale: incontri con i fan, musica dal vivo e meet & greet con alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2026. quibrescia.it

Ho l’acquolina solo a guardarlo vieni a creare il tuo golosissimo gelato! Gelateria Dolz Elnos Shopping, Roncadelle BS aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 #gelatobresciano #glutenfree #dolzgelatofaidate #foodporn - facebook.com facebook