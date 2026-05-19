Scale mobili ferme da un mese alla Circumvesuviana di piazza Garibaldi | mancano i ricambi
Le scale mobili presso la stazione Circumvesuviana di piazza Garibaldi sono inattive da circa un mese a causa della mancanza di ricambi necessari per la riparazione. La fermata si trova in una zona molto frequentata e l'assenza di queste attrezzature influisce sulla mobilità dei pendolari. La gestione della stazione non ha ancora comunicato quando i dispositivi torneranno operative, lasciando i viaggiatori in attesa di aggiornamenti. La situazione si ripercuote sui flussi di persone che transitano quotidianamente nella zona.
Le scale mobili della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi ferme da un mese perché mancano i pezzi di ricambio. Assoutenti Campania: "Disagi per donne incinte, anziani, famiglie con bimbi piccoli e turisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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