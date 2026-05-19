Scale mobili ferme da un mese alla Circumvesuviana di piazza Garibaldi | mancano i ricambi

Le scale mobili presso la stazione Circumvesuviana di piazza Garibaldi sono inattive da circa un mese a causa della mancanza di ricambi necessari per la riparazione. La fermata si trova in una zona molto frequentata e l'assenza di queste attrezzature influisce sulla mobilità dei pendolari. La gestione della stazione non ha ancora comunicato quando i dispositivi torneranno operative, lasciando i viaggiatori in attesa di aggiornamenti. La situazione si ripercuote sui flussi di persone che transitano quotidianamente nella zona.

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