È stato avviato il cantiere per la copertura delle scale mobili nello stabilimento. La consegna dei lavori alla ditta incaricata è avvenuta ieri, segnando l'inizio delle operazioni di intervento. Il progetto prevede l'installazione di una copertura permanente, mentre una rampa rimarrà sempre accessibile durante i lavori. La messa in funzione delle nuove strutture è prevista a breve.

Ci siamo. Il cantiere per la copertura delle scale mobili dello Spirito Santo è stato consegnato ieri alla ditta esecutrice: i lavori stanno per prendere avvio. Si concretizza così uno degli interventi più attesi e complessi fra quelli programmati dall’ amministrazione comunale, al termine di un lungo iter progettuale reso necessario dalla delicatezza del contesto storico, paesaggistico e architettonico. Dopo aver ottenuto il via libera della Soprintendenza, lo scorso novembre la Giunta ha deliberato l’ok al progetto e sono state avviate le procedure di assegnazione. I lavori procederanno per fasi, in modo da garantire sempre la funzionalità di almeno una delle due rampe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scale mobili, via alla copertura. Scatta il piano di intervento . Una rampa sempre accessibile

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