Stazione della metro A dimezzata a Roma | scale mobili ferme e ingressi chiusi

Da cinque giorni, la stazione della metropolitana A a Roma funziona con solo un lato aperto e tre ingressi accessibili, mentre le altre scale mobili sono ferme. Sei scale mobili su sei non sono in funzione e i cancelli di tre ingressi sono chiusi, limitando l’accesso ai passeggeri. La situazione ha ridotto significativamente la capacità di transito nella stazione.

🔗 Leggi su Fanpage.it