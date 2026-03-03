Firmata la convenzione per l’uso gratuito di un terreno privato | presto un nuovo parcheggio pubblico a San Leo

Il Comune di Anghiari ha firmato una convenzione con il proprietario di un terreno in località San Leo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico. L’accordo prevede l’uso gratuito dell’area, che sarà destinata a scopo di parcheggio. L’installazione del nuovo spazio sarà realizzata presto, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Il Comune di Anghiari ha siglato una convenzione con il proprietario di un terreno situato in località San Leo finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico. L’accordo prevede la concessione in uso gratuito dell’area da parte del privato, per un periodo di tempo rinnovabile previo accordo tra le parti. Si tratta di un intervento atteso da tempo dalla comunità di San Leo, che potrà beneficiare di una nuova area di sosta funzionale e accessibile, a servizio dei residenti e delle attività locali. Il Comune si farà carico della realizzazione e della manutenzione del parcheggio, garantendo la sicurezza, la pulizia e la restituzione dell’area al termine della convenzione, salvo il normale deterioramento d’uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firmata la convenzione per l’uso gratuito di un terreno privato: presto un nuovo parcheggio pubblico a San Leo Monreale, il caso del parcheggio mai nato, la replica: ‘Condominio sconfina su terreno privato’L’area di via Archimede oggetto dell’articolo è una proprietà privata, regolarmente acquistata dalla famiglia Quartararo nel settembre 2025, con...