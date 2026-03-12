Minori Save the Children | Il 13,4% dei ragazzi ha assistito a scene di violenza che venivano filmate

Save the Children ha reso noto che il 13,4% dei minori ha assistito a scene di violenza che venivano poi filmate sui social. L’indagine evidenzia come le piattaforme digitali siano spesso utilizzate dai giovani anche per condividere comportamenti violenti, creando un collegamento tra la vita online e le esperienze quotidiane dei ragazzi. La ricerca si concentra sui comportamenti dei minori nelle interazioni sui social media.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - I social sono ambienti tipici di espressione dell'adolescenza e, quando questa espressione è violenta, diventano anche luogo dove la violenza viene messa in scena, “certificata” e amplificata: molti episodi vengono filmati e condivisi perché il bisogno di apparire prevale anche sul rischio di essere scoperti. Il 13,4% di ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha assistito a scene di violenza che venivano filmate, a fronte di un 8,4% delle ragazze. In alcuni casi, anche se più ridotti, i ragazzi dichiarano di avere filmato loro stessi scene di violenza con il proprio cellulare, il 4,5% dei maschi e il 2% delle femmine “Almeno fare paura significa essere visti”, dice un ragazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

