Minori in Italia il report di Save the Children | Nelle grandi città 1 giovane su 10 vive in zone disagiate
Secondo un report pubblicato da Save the Children, in Italia circa un giovane su dieci nelle grandi città vive in aree considerate disagiate. La ricerca evidenzia come la condizione sociale e l’ambiente di residenza influenzino la vita dei minori, con alcune zone che presentano carenze di servizi e opportunità rispetto ad altre. La distribuzione geografica delle aree svantaggiate varia da città a città e coinvolge diverse fasce di età, sottolineando le disparità che esistono all’interno del tessuto urbano nazionale.
Nelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini, bambine e adolescenti che vivono nelle aree vulnerabili sono più esposti al rischio di povertà e di dispersione scolastica e hanno minori opportunità di accesso a spazi verdi e servizi ricreativi, con conseguenze sulle possibilità di futuro di ciascunoa di loro. È quanto emerge dalla ricerca “I luoghi che contano” pubblicata oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane una minore su dieci (il 10,3%, pari a circa 142mila minorenni) vive in un’area di disagio socioeconomico urbano (Adu). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Save the Children: In Italia tasso criminalità minorile tra i più bassi dEuropa
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