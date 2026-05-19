Secondo un report pubblicato da Save the Children, in Italia circa un giovane su dieci nelle grandi città vive in aree considerate disagiate. La ricerca evidenzia come la condizione sociale e l’ambiente di residenza influenzino la vita dei minori, con alcune zone che presentano carenze di servizi e opportunità rispetto ad altre. La distribuzione geografica delle aree svantaggiate varia da città a città e coinvolge diverse fasce di età, sottolineando le disparità che esistono all’interno del tessuto urbano nazionale.

Nelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Bambini, bambine e adolescenti che vivono nelle aree vulnerabili sono più esposti al rischio di povertà e di dispersione scolastica e hanno minori opportunità di accesso a spazi verdi e servizi ricreativi, con conseguenze sulle possibilità di futuro di ciascunoa di loro. È quanto emerge dalla ricerca “I luoghi che contano” pubblicata oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane una minore su dieci (il 10,3%, pari a circa 142mila minorenni) vive in un’area di disagio socioeconomico urbano (Adu). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minori in Italia, il report di Save the Children: “Nelle grandi città 1 giovane su 10 vive in zone disagiate”

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Save the Children: In Italia tasso criminalità minorile tra i più bassi dEuropa

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