Gli studenti della scuola primaria dell’Isc Nardi hanno partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo, una competizione annuale che coinvolge molte scuole italiane. Durante la gara, hanno affrontato esercizi di logica e problem solving, raggiungendo risultati notevoli e conquistando un posto tra i primi classificati. La competizione si svolge in diverse fasi e vede la partecipazione di giovani studenti provenienti da varie regioni del paese.

Gli studenti della scuola primaria dell’Isc Nardi hanno ottenuto traguardi significativi ai Giochi Matematici del Mediterraneo, una competizione che ogni anno mette alla prova le capacità logiche di numerosi partecipanti provenienti da diverse istituzioni scolastiche italiane. Le prove si sono svolte ad Ascoli Piceno nelle settimane scorse, coinvolgendo alunni delle classi terza, quarta e quinta. I protagonisti della sfida logica ad Ascoli Piceno. Il talento matematico del territorio ha trovato espressione nei risultati raggiunti dai singoli studenti durante le fasi concorsuali. Leonardo Maurizi, frequentante la classe 3A, ha conquistato la seconda posizione nel podio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida di logica: i piccoli geni dell’Isc Nardi scalano il podio

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