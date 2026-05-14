Selma nuova vocalist della band di Sarabanda celebrity su Italia 1

Selma Ezzine è diventata la nuova vocalist della band di “Sarabanda celebrity” su Italia 1. La sua partecipazione è stata annunciata come una delle nuove esperienze televisive per l’artista, che continua a sviluppare la propria carriera nel settore dello spettacolo. La trasmissione è in onda sulla rete televisiva italiana e rappresenta un punto di svolta nel percorso professionale di Selma.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Tra le nuove esperienze in TV, Selma Ezzine conquista un nuovo ed importante traguardo che segna un ulteriore e significativo passo avanti nel suo percorso artistico e professionale. La giovane cantante entra infatti a far parte del cast musicale di “Sarabanda Celebrity”, lo storico e amatissimo game show musicale, il più longevo della televisione italiana, che torna nella sua nuova e brillante versione celebrity. Il format, in onda da giovedì 21 maggio su Italia 1 e condotto da Enrico Papi, mette al centro la musica e il divertimento, con sfide tra vip del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione, chiamati a confrontarsi tra hit, memoria musicale e intuizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Selma nuova vocalist della band di “Sarabanda celebrity” su Italia 1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026 Sarabanda Celebrity: è previsto un ritorno per lo show musicale?Sarabanda Celebrity è lo spinoff dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi a partire dal 1997.