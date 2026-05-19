Sarà scarcerato l’ex scafista Faraj ammissibile il processo di revisione

L’ex scafista Faraj sarà scarcerato dopo che il tribunale ha deciso di ammettere la revisione del processo. La condanna a 30 anni di carcere, emessa in passato, si basava sull’accusa di aver partecipato come uno degli scafisti nel naufragio di un barcone. La revisione del procedimento potrebbe portare a nuovi accertamenti sulla vicenda, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione o sulle tempistiche.

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