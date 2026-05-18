Detenuto all' Ucciardone e parzialmente graziato da Mattarella Alaa Faraj sarà scarcerato

Un calciatore di 30 anni, detenuto recentemente presso il carcere dell'Ucciardone, riceverà la scarcerazione dopo essere stato parzialmente graziato dal presidente della Repubblica. La notizia riguarda il provvedimento di clemenza emesso a suo favore, che ha portato alla sua liberazione. La sua vicenda è stata oggetto di attenzione pubblica e mediatica nelle ultime settimane. La scarcerazione avviene dopo che il provvedimento di grazia è stato comunicato ufficialmente.

Alaa Faraj, il calciatore trentenne che nel dicembre scorso è stato parzialmente graziato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, verrà scarcerato. Lo ha deciso la Corte d'appello di Messina, che ha accolto la richiesta di revisione avanzata dalla difesa del giovane, detenuto nel carcere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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