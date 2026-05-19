Un incendio si è sviluppato in una villetta a Sant’Ilario, lasciando una donna in condizioni gravi e richiedendo l’intervento di un elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il marito ha trovato la moglie tra le fiamme, ma non sono ancora chiare le modalità del suo ritrovamento. L’origine del rogo sembra essere stata improvvisa, anche se le cause precise sono ancora al vaglio degli investigatori. La scena è stata subito messa sotto sequestro per approfondimenti.

? Punti chiave Come ha fatto il marito a ritrovare la moglie tra le fiamme?. Cosa ha causato l'improvviso scoppio del rogo nella villetta?. Perché le condizioni della donna hanno richiesto la camera iperbarica?. Quali rischi nascondono gli impianti elettrici nelle abitazioni isolate?.? In Breve Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio e Sant’Ilario hanno domato il rogo.. Il marito è stato trasportato all'ospedale di Fidenza per monitoraggio post-fumo.. La donna è stata inserita in camera iperbarica presso il presidio di Fidenza.. L'incendio in via Braglia 2 è scoppiato alle ore 8 per cause accidentali.. Alle ore 8 di questa mattina, un violento incendio ha colpito una villetta in via Braglia 2 a Sant’Ilario d’Enza, lasciando una donna in gravi condizioni dopo aver respirato il fumo del rogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Ilario, incendio in villetta: donna grave, soccorso con elisoccorso

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