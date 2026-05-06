Donna investita sulla Regina a Lenno elisoccorso in volo | è grave

Una donna di 74 anni è rimasta coinvolta in un incidente questa mattina lungo la Statale Regina a Lenno, nel territorio di Tremezzina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, compreso un elicottero che ha portato la donna in ospedale. La sua condizione è risultata grave. L’incidente ha provocato disagi al traffico sulla strada che costeggia il lago.

Una donna di 74 anni è stata investita questa mattina lungo la Statale Regina, a Lenno, nel territorio di Tremezzina. L’allarme è scattato alle 9:08 e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della Compagnia di Menaggio.Secondo quanto emerso dai dati di Areu, la donna.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza: un ferito grave, elisoccorso in volo da MilanoUn uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto avvenuto nel pomeriggio: intervento in codice rosso e traffico rallentato lungo la... Investita a Castel del Piano: 80enne grave, elisoccorso in azioneUn incidente stradale ha scosso la mattinata di martedì 1° aprile a Castel del Piano.