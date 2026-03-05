Una donna è stata aggredita nel centro di Palermo durante una rapina, mentre un 18enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia. L’uomo ha colpito la donna e le ha preso l’iPhone, in una zona frequentata nel cuore della città. L’arresto è stato effettuato sul posto dagli agenti, che hanno identificato e fermato il giovane poco dopo l’episodio.

Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel centro storico di Palermo. Un giovane tunisino di 18 anni è stato fermato dopo aver aggredito una donna per sottrarle il telefono cellulare. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli rafforzati nelle cosiddette “Zone Rosse” della città. Un arresto Palermo L'inseguimento e l'arresto Il recupero della refurtiva e l'identificazione Ulteriori accertamenti e conseguenze Il ruolo delle "Zone Rosse" e i risultati dei controlli Un arresto Palermo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento coordinato di diversi reparti impegnati nella prevenzione dei reati nelle aree a maggiore rischio del centro storico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna picchiata nel centro di Palermo durante una rapina, arrestato un 18enne irregolare in Italia

