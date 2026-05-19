Santarcangelo Festival il programma della 56esima edizione è femminista queer antirazzista e decoloniale

Dal 3 al 12 luglio è in programma la 56esima edizione di Santarcangelo Festival: deep pressures. La rassegna, diretta per il quinto e ultimo anno dal drammaturgo e critico polacco Tomasz Kirenczuk, trasformerà per dieci giorni il borgo romagnolo in una “città-festival”, attraverso lo sguardo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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