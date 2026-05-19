Al Pollini il concerto inaugurale della 56esima edizione del Veneto Festival

Il 25 maggio alle 21 all’Auditorium Pollini di Padova si terrà il concerto inaugurale della 56ª edizione del Veneto Festival. L’evento vedrà protagonisti I Solisti Veneti, diretti dal maestro Giuliano Carella. Il programma musicale esibirà il carattere della formazione, che combina un forte legame con la tradizione strumentale e una vocazione rivolta al pubblico internazionale. L’appuntamento segna l’inizio di una rassegna che proseguirà con altri eventi fino alla conclusione.

Il 56° Veneto Festival si aprirà lunedì 25 maggio, alle ore 21, all’Auditorium Pollini di Padova, con un concerto che riassume in modo esemplare l’identità artistica de I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella: il rigore della grande tradizione strumentale, la vocazione internazionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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