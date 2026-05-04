Il programma della 56esima Festa degli Asparagi di Cavaion Veronese

La 56ª Festa degli Asparagi di Cavaion Veronese si svolgerà dal 7 al 17 maggio, coinvolgendo l’Arena Teatro e la Corte Torcolo, due spazi storici del paese. Durante l’evento, le associazioni locali, con la collaborazione della Proloco e dei volontari, organizzeranno un’area dedicata alla ristorazione. La manifestazione prevede diverse attività e momenti di convivialità, tutte concentrate in un ambiente che unisce tradizione e socialità.

La festa, da giovedì 7 a domenica 17 maggio, si terrà nell’area dell’Arena Teatro e della Corte Torcolo, una bellissima cornice storica nella quale le associazioni del territorio, con la regia della Proloco e l’aiuto fondamentale dei volontari, daranno vita a un’area di ristorazione centrata sul.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate La Festa degli Asparagi di Tavagnacco spegne 88 candeline: tre weekend di festa e degustazioniL’ultimo week end di aprile e i primi due fine settimana di maggio (nei giorni 25 e 26 aprile, 1, 2, 3, 9 e 10 maggio 2026) il parco comunale di via... Pietrafitta, gran chiusura della Sagra degli asparagiPIEGARO – Pietrafitta si appresta a vivere l’ultima, intensa giornata della ventiseiesima edizione della Sagra degli Asparagi di Bosco e dei prodotti...