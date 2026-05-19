Sant'Antimo maestra sospesa per percosse e maltrattamenti | le vittime sono bambini di prima elementare

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maestra di una scuola elementare di Sant’Antimo è stata sospesa dall’insegnamento dopo che sono emerse accuse di percosse e maltrattamenti nei confronti di bambini di prima elementare. Le indagini sono state avviate a seguito di una denuncia presentata dai genitori dei piccoli. Durante le intercettazioni effettuate in aula, sono state rilevate aggressioni fisiche e verbali, oltre a insulti e minacce rivolte agli alunni. La procura ha aperto un procedimento penale per accertare i fatti.

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Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori. Intercettazioni in aula hanno documentato aggressioni fisiche e verbali, offese e minacce agli alunni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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