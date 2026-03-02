Maltrattamenti scuola Bitonto | sospesa maestra dopo indagini con telecamere

Una maestra di 65 anni, in servizio presso una scuola dell’infanzia di Bitonto, è stata sospesa dall'esercizio dell’insegnamento per la durata di sei mesi. Il provvedimento cautelare, eseguito nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato, è stato emesso dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica. La denuncia dei genitori L’indagine ha preso il via nel novembre 2025, dopo che i genitori di alcuni alunni avevano presentato denuncia segnalando presunti episodi di maltrattamento. L’attività investigativa condotta dal Commissariato di Bitonto si è sviluppata attraverso accertamenti tecnici audio-video installati all'interno delle aule. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Maltrattamenti scuola Bitonto: sospesa maestra dopo indagini con telecamere Maltrattamenti all’asilo, maestra sospesa dall’insegnamento ma stop al divieto di dimoraIl Tribunale del Riesame ha deciso di sostituire il divieto di dimora a Benevento con una misura meno restrittiva per una delle maestre coinvolte... Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo "Battistine": sospesa una maestra, presentati nuovi filmatiIl Tribunale del Riesame ha modificato le misure cautelari in atto nei confronti di una maestra 36enne, originaria della provincia di Avellino,... Tutti gli aggiornamenti su Maltrattamenti scuola. Maltrattamenti a scuola, insegnante sospesa per sei mesiSchiaffi e castighi documentati da telecamere. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia su ordine della Procura ... rainews.it Maestra sospesa a Bitonto: stop di 6 mesi per presunti maltrattamenti a scuolaBitonto, maestra sospesa per sei mesi: misura cautelare interdittiva dopo indagini della Polizia su presunti maltrattamenti in una scuola dell’infanzia. pugliapress.org