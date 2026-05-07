Sgominate le piazze di spaccio di droga a Sant'Antimo e Sant'Arpino 26 arresti | colpiti i clan Verde e Ranucci
Nell’area nord di Napoli, i carabinieri hanno eseguito un’operazione contro lo spaccio di droga, che ha portato all’arresto di 26 persone. Le misure cautelari sono state notificate tra arresti in carcere e domiciliari. L’intervento ha coinvolto le piazze di Sant’Antimo e Sant’Arpino, colpendo i membri dei clan Verde e Ranucci. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione dello spaccio nel territorio.
I carabinieri hanno notificato 26 misure cautelari tra arresti in carcere e ai domiciliari. Operazione anti-droga a Sant'Antimo e Sant'Arpino, nell'area nord di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Blitz a Sant’Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorioOperazione anticamorra dei carabinieri a Sant'Antimo (Napoli): colpiti i clan Ranucci, Verde e Puca, ordinanza per 14 persone.
Maxi blitz antidroga a Sant’Antimo: 26 arresti, smantellata rete legata ai clan Verde e RanucciMaxi blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di...