Sgominate le piazze di spaccio di droga a Sant'Antimo e Sant'Arpino 26 arresti | colpiti i clan Verde e Ranucci

Nell’area nord di Napoli, i carabinieri hanno eseguito un’operazione contro lo spaccio di droga, che ha portato all’arresto di 26 persone. Le misure cautelari sono state notificate tra arresti in carcere e domiciliari. L’intervento ha coinvolto le piazze di Sant’Antimo e Sant’Arpino, colpendo i membri dei clan Verde e Ranucci. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione dello spaccio nel territorio.