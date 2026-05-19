Sant’Antimo maestra sospesa per accuse di maltrattamenti sugli alunni di una primaria

Una maestra di 55 anni che insegna in una scuola primaria di Sant’Antimo è stata sospesa dall’insegnamento. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord. La sospensione è stata disposta in seguito a un procedimento legale aperto a suo carico. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sul procedimento in corso. La scuola ha confermato che la docente non è più in servizio dall’inizio delle indagini.

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Una docente di 55 anni in servizio in una scuola primaria di Sant’Antimo è stata sospesa dall’insegnamento su disposizione del gip del tribunale di Napoli Nord. L’indagine è partita dalle denunce presentate dai genitori di alcuni bambini. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord ed è stato notificato dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, guidata da Domenico Airoma. A far partire gli accertamenti sono state le querele presentate dai genitori di alcuni bambini della prima classe, che avrebbero raccontato a casa gli episodi avvenuti durante le ore di lezione. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sant’Antimo, maestra sospesa per accuse di maltrattamenti sugli alunni di una primaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MALTRATTAVA ALUNNI IN AULA: ARRESTATA INSEGNANTE IN PROVINCIA DI NAPOLI Sullo stesso argomento Sant’Antimo, maestra sospesa per presunti maltrattamentiSant’Antimo, insegnante sospesa dall’attività per presunti maltrattamenti su alunni della scuola primaria Sant’Antimo, misura cautelare per... Leggi anche: Sant’Antimo, maestra sospesa per percosse e maltrattamenti: le vittime sono bambini di prima elementare Maltrattava e picchiava alunni di prima elementare, sospesa maestra a Sant’Antimo x.com Sant’Antimo, maltrattava gli alunni di prima elementare: maestra sospesaSant'Antimo - Percosse, aggressioni fisiche e verbali: le sue lezioni per i bimbi della prima elementare erano diventate un inferno. Le indagini partite dalle ... cronachedellacampania.it Sant’Antimo, violenze e insulti razzisti ai suoi alunni: maestra sospesa. Incastrata dalle telecamereSant’Antimo. La didattica dell’orrore. Violenze fisiche e psicologiche, e anche insulti razzisti e sui propri alunni di una classe della scuola elementare di ... ilmattino.it