Dusan Vlahovic si sta preparando per le prossime sfide e ha attirato l'attenzione durante la partita contro il Milan. Il giocatore ha mostrato impegno in campo e sembra desideroso di rinnovare il contratto con la squadra italiana. Tuttavia, secondo alcune fonti, ci sarebbero anche interessi da parte di un club tedesco, che potrebbero influenzare le trattative. La situazione rimane in evoluzione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Con una sfida non proprio spettacolare, contro il Milan Dusan Vlahovic ha dato dei segnali positivi alla dirigenza bianconera: pochi minuti, tanta paura inflitta nella difesa rossonera. Se l'attaccante c'è, si sente, se non c'è, manca e si vede. Il serbo, seguito, anche dal Milan, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto, per diversi mesi, lontano dal campo. Una volta recuperato, si è dovuto imbattere in un nuovo fastidio, ma ora si sta preparando per questo rush finale. Come riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', l'attaccante serbo vuole aiutare i bianconeri in questo ultimo, e corto, cammino. Ma dopo? Il suo rinnovo con la Juventus è fino al giugno 2026 e, di conseguenza, il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma qualcosa sembra già muoversi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vlahovic scalda i motori: tra la Juventus e un rinnovo da conquistare

Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

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