Venerdì 22 maggio si celebra Santa Rita e a Bologna si svolgono due eventi religiosi in suo onore. Nella giornata, i fedeli possono recarsi alla Basilica di San Giacomo Maggiore in piazza Rossini e alla parrocchia di Santa Rita in via Massarenti. In queste chiese si tengono le tradizionali benedizioni, tra cui quelle di rose e automobili. La celebrazione coinvolge due luoghi di culto cittadini, entrambi dedicati alla figura della santa.

Bologna, 19 maggio 2026 – Venerdì 22 maggio è Santa Rita e i due cuori cittadini del culto della santa sono la Basilica di San Giacomo Maggiore in piazza Rossini e la parrocchia di Santa Rita in via Massarenti. Il 22 maggio si celebra dunque la memoria della santa umbra, agostiniana, come papa Leone XIV, invocata per i miracoli “miracolosi”, impossibili. Simbolo della santa umbra sono le rose che si possono avere, benedette, nella basilica di San Giacomo o nella parrocchia di Santa Rita. Il 22 maggio, inoltre, per tradizione si benedicono anche i veicoli. Un gesto di affidamento e protezione per chi viaggia su mezzi meccanici, estendendo il concetto di "soccorso" e di "casi impossibili" tipico della santa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Rita 2026: dove fare benedire le rose e le auto a Bologna

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