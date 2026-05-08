Sicurezza del territorio oltre 121 milioni ai Comuni abruzzesi per strade scuole e dissesto idrogeologico

Nella regione Abruzzo sono stati assegnati più di 121 milioni di euro ai Comuni per interventi di sicurezza. I fondi sono destinati alla messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti e edifici pubblici, con un focus particolare sulle scuole. Le risorse sono state distribuite per interventi di prevenzione e manutenzione di infrastrutture pubbliche, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oltre 121 milioni di euro destinati ai Comuni abruzzesi per interventi di messa in sicurezza del territorio, delle strade, dei ponti, dei viadotti e degli edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole. È quanto previsto dal decreto ministeriale che definisce il riparto dei contributi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dodici milioni di euro per salvare la Tuscia dal dissesto idrogeologico: gli otto comuni che ricevono i fondi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Messa in sicurezza del territorio: oltre 121,9 milioni di euro all’Abruzzo; Dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio: oltre 2,3 milioni di euro per Civita Castellana; Sicurezza sul lavoro: oltre 800 persone coinvolte dai corsi Ausl; Sicurezza stradale, oltre 300 studenti all’ACI Driving Experience. D’Annuntiis, contributi ai Comuni abruzzesi per sicurezza del territorio e degli edifici pubbliciE’ stato approvato il Decreto ministeriale che definisce il riparto dei contributi destinati ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza. Un provvedimento che rappresenta u ... regione.abruzzo.it Sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, dal Viminale circa 250 milioni ai Comuni calabresiL’annuncio del sottosegretario Ferro. «La Calabria riceve il 17,68% delle risorse complessive stanziate a livello nazionale» ... corrieredellacalabria.it Dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio. Rotelli, Polo e Masala: “Dal Governo Meloni mezzo milione di euro per Ploaghe”....... - facebook.com facebook Ultimo #mercoledidelloncologia del mese: il 29 aprile discuteremo della sicurezza del #paziente negli studi clinici di Fase 1. Seguici su Zoom: us02web.zoom.us/webinar/regist… o su AIOM Tv: youtube.com/live/TeDwOja3Q… x.com