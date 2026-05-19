Sanità umbra donate due super barelle funzionali per i macchinari e sicure per pazienti e personale

Nel pronto soccorso di Spoleto sono state donate due barelle di nuova generazione, progettate per migliorare il trasporto dei pazienti e garantire maggiore sicurezza sia per le persone assistite che per il personale medico. Questi dispositivi sono stati scelti per la loro funzionalità avanzata e per le caratteristiche di stabilità e resistenza. La consegna si inserisce in un intervento volto a potenziare le attrezzature di emergenza e a ottimizzare le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui