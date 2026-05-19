Sanità umbra donate due super barelle funzionali per i macchinari e sicure per pazienti e personale

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pronto soccorso di Spoleto sono state donate due barelle di nuova generazione, progettate per migliorare il trasporto dei pazienti e garantire maggiore sicurezza sia per le persone assistite che per il personale medico. Questi dispositivi sono stati scelti per la loro funzionalità avanzata e per le caratteristiche di stabilità e resistenza. La consegna si inserisce in un intervento volto a potenziare le attrezzature di emergenza e a ottimizzare le operazioni di soccorso.

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Un importante passo avanti nel segno del comfort, della sicurezza e dell'efficienza per gli operatori dell'emergenza-urgenza del Pronto Soccorso di Spoleto. La struttura guidata dalla dottoressa Chiara Busti ha ricevuto la donazione di due innovative barelle della serie "Slim" dall'Associazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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