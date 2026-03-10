Due carrozzine donate all' ospedale Perrino | solidarietà per i pazienti con disabilità

Due carrozzine sono state consegnate all'ospedale Perrino di Brindisi durante una cerimonia avvenuta lunedì 9 marzo. La donazione è stata effettuata dalla cooperativa sociale San Bernardo, coinvolgendo istituzioni, terzo settore e cittadini in un gesto di solidarietà per i pazienti con disabilità. L'evento si è svolto presso il presidio ospedaliero, dove le sedie a rotelle sono state ufficialmente consegnate.

BRINDISI - Un gesto concreto che accorcia le distanze tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza. Ieri, lunedì 9 marzo, presso il presidio ospedaliero "Perrino" di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di consegna di due sedie a rotelle donate dalla cooperativa sociale San Bernardo. L'iniziativa nasce come risposta tempestiva all'appello lanciato da Giuseppina Scarano, coordinatrice di Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato e Garante per la Tutela delle Persone con Disabilità del Comune di Brindisi, e da Maria Carrozzo, responsabile del Tdm. L'obiettivo è potenziare i servizi di accoglienza e facilitare la mobilità interna per i pazienti con disabilità o ridotta capacità motoria.