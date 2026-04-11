Nuove barelle donate all’ospedale Aziende e cittadini protagonisti

All’ospedale del Casentino sono arrivate nuove barelle grazie a donazioni da parte di aziende e cittadini. Le attrezzature sono state consegnate recentemente e sono destinate a migliorare le operazioni di assistenza e il servizio offerto ai pazienti. La donazione rappresenta un intervento concreto per sostenere le attività sanitarie locali. La consegna delle barelle si inserisce in un progetto di collaborazione tra pubblico e privato.

BIBBIENA Nuove attrezzature in arrivo all’ ospedale del Casentino per facilitare le operazioni dei sanitari e per offrire un miglior servizio ai pazienti. si tratta di quattro barelle che, grazie al contributo di aziende e cittadini, rafforzano i servizi del presidio di Bibbiena. Una nuova donazione che va ad aggiungersi a quelle fatte in questi ultimi anni. La cerimonia di consegna delle nuove attrezzature sanitarie destinate all’ospedale di Bibbiena si è svolta ieri mattina alla presenza anche di numerosi cittadini. Un dono reso possibile grazie alla generosa solidarietà del territorio. In particolare l’azienda Freschi & Vangelisti ha donato tre barelle: due a base fissa, destinate rispettivamente all’ambulatorio di Oculistica e al reparto di Ginecologia, e una a base mobile per il Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove barelle donate all’ospedale. Aziende e cittadini protagonisti Cinquecento piante donate ai cittadini: via al progetto "Adotta un mandorlo"Gli arbusti verranno distribuiti ai residenti per preservare il patrimonio agricolo locale, legato alla produzione del celebre Biscotto Cegliese... Nuove regole sulle abitazioni donate: più sicurezza per gli acquirentiÈ entrata in vigore la riforma che rende finalmente più sicura la vendita degli immobili ricevuti in donazione.