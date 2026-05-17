Sanità mappa dei servizi in ritardo Investimenti sì risposte concrete no

Martedì scorso, la Commissione sanità ha riunito i rappresentanti del settore per esaminare la situazione dei servizi sanitari nel territorio. Durante l'incontro sono stati presentati i dati aggiornati sui ritardi nella realizzazione delle strutture e sui finanziamenti già approvati. Sono stati discussi i progetti in corso e le tempistiche previste, senza però fornire dettagli su eventuali soluzioni immediate o risposte concrete ai problemi evidenziati. La riunione è servita a fare il punto sugli interventi programmati.

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Martedì scorso la Commissione sanità a palazzo civico ha fatto il punto sullo stato di salute della città. A illustrare il quadro Monica Guglielmi, responsabile della Zona Distretto, che ha presentato un sunto del Piano integrato di salute. Valeria Pedrini, rappresentante area sanità Movimento 5 Stelle, denuncia il ritardo infrastrutturale e assistenziale della sanità apuana, evidenziando il divario tra i 5,5 milioni di euro stanziati per Avenza e la mancata realizzazione dei servizi, a fronte di una situazione di povertà sanitaria crescente. Pedrini sottolinea l’urgenza di risposte, criticando la mancanza di strutture per il ‘dopo di noi’ in una delle province toscane più anziane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sanità, mappa dei servizi in ritardo. Investimenti sì, risposte concrete no" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rising Stars in Data and AI: A Showcase of Student Projects Sullo stesso argomento Circoscrizioni, Chiarolla: "Daremo risposte concrete ai bisogni quotidiani dei cittadini”Sempre per la V circoscrizione Reggio Centro-Sud, che comprende i quartieri Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato, il... Call center Tim, presidio dei lavoratori Konecta davanti al Comune. Mirabelli: "L'azienda dia risposte concrete"Un nuovo presidio per mantenere alta l'attenzione sulla situazione dei 76 lavoratori di Konecta, da mesi alle prese con una drastica riduzione dei... Banca dati dei medici specialisti: online la mappa nazionaleIl Ministero della Salute ha realizzato insieme all’ISTAT e al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) la prima banca dati nazionale dei medici specialisti, ora consultabile ... pmi.it Manovra sanità. Ecco la mappa dei tagli regione per regione. Dai 385 mln della Lombardia ai 222 di Lazio e CampaniaIn Sicilia si raggiungono i 193 mln, e la quota si ferma a 190 mln in Veneto. Queste le Regioni più colpite dagli emendamenti governativi recepiti nel maxiemendamento al Decreto Enti Locali approvato ... quotidianosanita.it