Sanità mappa dei servizi in ritardo Investimenti sì risposte concrete no
Martedì scorso, la Commissione sanità ha riunito i rappresentanti del settore per esaminare la situazione dei servizi sanitari nel territorio. Durante l'incontro sono stati presentati i dati aggiornati sui ritardi nella realizzazione delle strutture e sui finanziamenti già approvati. Sono stati discussi i progetti in corso e le tempistiche previste, senza però fornire dettagli su eventuali soluzioni immediate o risposte concrete ai problemi evidenziati. La riunione è servita a fare il punto sugli interventi programmati.
Martedì scorso la Commissione sanità a palazzo civico ha fatto il punto sullo stato di salute della città. A illustrare il quadro Monica Guglielmi, responsabile della Zona Distretto, che ha presentato un sunto del Piano integrato di salute. Valeria Pedrini, rappresentante area sanità Movimento 5 Stelle, denuncia il ritardo infrastrutturale e assistenziale della sanità apuana, evidenziando il divario tra i 5,5 milioni di euro stanziati per Avenza e la mancata realizzazione dei servizi, a fronte di una situazione di povertà sanitaria crescente. Pedrini sottolinea l’urgenza di risposte, criticando la mancanza di strutture per il ‘dopo di noi’ in una delle province toscane più anziane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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