Google inizia a segnalare le app che drenano la batteria
Google ha iniziato a segnalare nelle schede delle sue app quelle che consumano troppa batteria, integrando nuove funzioni nell’ecosistema Google Play per migliorare la trasparenza sui consumi energetici. Attraverso avvisi mirati, l’azienda evidenzia i software che drenano la batteria in modo eccessivo, attribuendo questo comportamento all’uso improprio di wake lock parziale.
l'ecosistema google play sta rafforzando la trasparenza sui consumi energetici delle applicazioni. mediante avvisi mirati, l'azienda segnala nelle schede degli app quelle software che drenano la batteria in modo eccessivo, attribuendo tale comportamento a un uso improprio del wake lock parziale. questa linea guida punta a offrire una visione chiara agli utenti e a stimolare interventi rapidi da parte degli sviluppatori. avvisi di consumo eccessivo della batteria su play store. la novità introduce avvisi testuali nelle listing delle app che mostrano un consumo batteria anomalo dovuto all'attività in background. l'indicazione mette in evidenza che l'app potrebbe utilizzare più batteria del previsto a causa di un livello elevato di attività in background.
